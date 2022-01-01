Мэрия готова заплатить за ремонт моста по плотине Камской ГЭС 21,5 млн рублей Работы должны быть закончены до начала сентября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила закупку на выполнение работ по ремонту (замене) девяти деформационных швов на мосту по плотине Камской ГЭС. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21,5 млн руб. Заявки принимаются до 23 марта. Дата окончания ремонта — 1 сентября 2022 года.

На период проведения работ на мостовом сооружении подрядчик должен обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов по мосту и подходам к нему.

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