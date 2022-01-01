На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление до +5 градусов Однако ночные морозы сохранятся Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье к концу наступившей недели ожидается существенное потепление, при этом в ночные часы будет сохраняться морозная погода, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

С понедельника по среду характер погоды существенно не изменится: по ночам столбик термометра будет опускаться до −20 градусов, при прояснениях местами до −25; днём ожидается −3…−9 градусов.

К четвергу в край начнёт поступать более тёплый воздух: уже в пятницу дневная температура будет близка к нулю, а в выходные начнёт подниматься до +5. При этом в ночные часы ожидается −10...−15 градусов.

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