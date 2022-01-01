Андрей Стрельцов «Амкар» начал второй тренировочный сбор в Сочи В первом контрольном матче «красно-чёрные» сыграли вничью с ФК «Челябинск» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермская футбольная команда начала последний тренировочный сбор перед возобновлением игр чемпионата ФНЛ-2. В своём первом контрольном матче подопечные Рустема Хузина встретились с соседями по дивизиону ФК «Челябинск». Игра завершилась нулевой ничьей.

У «красно-чёрных» запланировано провести ещё два спарринга, с «Торпедо-Миасс» и «Соколом» (Саратов). Матчи назначены на 17 и 22 марта.

Возобновление сезона в группе «4» второго дивизиона ФНЛ запланировано на 3 апреля.

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