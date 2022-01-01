Инвестиции в экономику Пермского края выросли на 3,5% Пермьстат подвёл итоги инвестиционной деятельности предприятий региона за 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Всего с января по декабрь 2021 года в Пермском крае на развитие экономики и социальной сферы было направлено 307,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,5% превышает показатели 2020 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за двенадцать месяцев 2021 года составил 240,4 млрд руб. или 105,8% к уровню аналогичного периода 2020 года.

В структуре инвестиций 108,8 млрд руб., или 45,3%, приходится на обрабатывающие производства, которые показали прирост по итогам 2021 года на 14,9%; 16% в структуре инвестиций (38,5 млрд руб.) прошлось на добычу полезных ископаемых; 9% (22,1 млрд руб.) — на транспортировку и хранение.

Высокие темпы прироста инвестиций в основной капитал продемонстрировали предприятия общественного питания и гостиниц — в 3,9 раза, предприятия обеспечения электроэнергией, газом и паром (+57,9%), информации и связи (+27%).

Сфера строительства продемонстрировала за год заметное снижение показателей: инвестиции в основной капитал здесь составили 3,3 млрд руб. (52% к январю — декабрю 2020 года).





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