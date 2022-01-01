Ростехнадзор завершил расследование гибели рабочего в ПАО «Уралкалий» Виновных привлекут к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий»

Члены комиссии Ростехнадзора завершили расследование несчастного случая с летальным исходом, который произошёл в феврале 2022 года в ПАО «Уралкалий»: машинист горных выемочных машин получил смертельную травму.

В ходе расследования комиссия выявила следующие нарушения обязательных требований: во-первых, машинист находился за щитом комбайна в непосредственной близости от вращающихся бермового и исполнительного органов комбайна; во-вторых, руководители участка осуществляли ненадлежащий контроль за соблюдением подчинёнными работниками производственной дисциплины и требований инструкций по охране труда.

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

Напомним, ЧП произошло на четвёртом калийном руднике «Уралкалия» 4 февраля в 13 часов 38 минут. В компании сообщили, что семье погибшего сотрудника окажут материальную помощь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.