На руднике «Уралкалия» погиб рабочий На предприятии говорят о несчастном случае Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Березниках на четвертом калийном руднике «Уралкалия» 4 февраля в 13 часов 38 минут произошёл несчастный случай, сообщили на предприятии.

— При выполнении работ по проходке выработки комбайном «Урал 20Р» получил смертельную травму машинист горно-выемочных машин, находившийся в этот момент в непосредственной близости от исполнительного органа работающего комбайна, — пояснили в ПАО «Уралкалий». — Компания выражает соболезнования семье погибшего сотрудника, ей будет оказана материальная помощь.

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