Новые случаи коронавируса диагностированы в 28 муниципалитетах Прикамья
Больше всего заболевших — 985 — выявлено в Перми
По данным Роспотребнадзора, за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена в 28 территориях Пермского края.
Больше всего заболевших — 985 — выявлено в Перми, в Чайковском заразились 60 местных жителей, в Осинском ГО — 55, в Пермском районе — 53, в Краснокамском городском округе — 50.
Меньше всего заразившихся — по одному — зарегистрировано в Кунгурском, Сивинском и Куединском муниципальных округах, а также в Кизеле.
Всего за период диагностики коронавирусом заболели 346 913 человек.
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