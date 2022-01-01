Новые случаи коронавируса диагностированы в 28 муниципалитетах Прикамья Больше всего заболевших — 985 — выявлено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена в 28 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших — 985 — выявлено в Перми, в Чайковском заразились 60 местных жителей, в Осинском ГО — 55, в Пермском районе­ — 53, в Краснокамском городском округе­ — 50.

Меньше всего заразившихся — по одному — зарегистрировано в Кунгурском, Сивинском и Куединском муниципальных округах, а также в Кизеле.

Всего за период диагностики коронавирусом заболели 346 913 человек.

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