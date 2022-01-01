Олег Антонов Пермские паралмипийцы примут участие в Зимних играх в Ханты-Мансийске На состязания приглашены атлеты, не допущенные к Паралимпиаде в Пекине по политическим причинам Поделиться Поделиться Твитнуть

Паралмипийцы Пермского края / Фото: csp59.ru

Пермские паралмипийцы примут участие в Зимних играх «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта.

От Пермского края в Ханты-Мансийск поедут три паралимпийца, уточнили в ведомстве. Спортсмены вместе со своими ведущими выступят в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с нарушением зрения. Это Владимир Хайруллин и Дмитрий Горшков, Олег Пономарёв и Андрей Романов, Анастасия Багиян и Сергей Синякин.

Игры в столице округа включат в себя лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, кёрлинг на колясках, следж-хоккей. Участвовать в турнире будут спортсмены паралимпийских сборных Беларуси и РФ, которые должны были участвовать в играх в Пекине, но не были допущены Международным паралимпийским комитетом из-за военной спецоперации РФ на Украине.

Как уточнил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, вознаграждение за победы и результаты будет таким же, каким оно планировалось по итогам игр в Китае. За «золото» будут выдавать 4 млн рублей, за «серебро» — 2,5 млн рублей и за «бронзу» 1,7 млн рублей.

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