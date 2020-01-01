Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде На соревнования должны были поехать три спортсмена из Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Добавим, что ещё 2 марта в МПК заявляли о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.

Напомним, что от Пермского края в Пекин должны были поехать три паралимпийца. Спортсмены вместе со своими ведущими должны были выступать в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с нарушением зрения. Это Владимир Хайруллин и Дмитрий Горшков, Олег Пономарёв и Андрей Романов, Анастасия Багиян и Сергей Синякин.

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