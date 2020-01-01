Андрей Стрельцов Пермяки в составе сборной России допущены к участию в Паралимпийских играх Всего в национальной команде трое спортсменов из Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Сборная команда России прошла официальную процедуру регистрации для участия в Паралимпийских играх. Все спортсмены, в том числе и трое пермских атлетов, получили допуск к Играм. Об этом сообщается на сайте ПКР.

Напомним, что от нашего региона в Пекин поедут три паралимпийца. Спортсмены вместе со своими ведущими будут выступать в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с нарушением зрения. Это Владимир Хайруллин и Дмитрий Горшков, Олег Пономарев и Андрей Романов а также Анастасия Багиян и Сергей Синякин.





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