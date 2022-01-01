За сутки в Пермском крае COVID-19 подтверждён у 1 408 пациентов Выздоровели 4 789 человек, скончались 10 местных жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1408 новых случаев COVID-19. Выздоровели 4789 человек, скончались 10 местных жителей.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 346 913.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 1774 пациента, в том числе 169 в тяжёлом состоянии, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 43,5%

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