Прокуратура направила судебные приказы о взыскании долгов по зарплате с владельца пермских кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники прокуратуры Свердловского района Перми проверили информацию о нарушении трудовых прав работников сети общественного питания: «Фобошная», «Покешная» и «Рынок еды». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Собственник данных заведений задолжал 60 работникам более двух млн рублей за период с сентября 2021 года по март 2022 года.

По итогам проверки прокурор направил в суд судебные приказы о взыскании задолженности по зарплате и компенсации за её задержку.

Кроме этого, действиям виновных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Напомним, ранее стало известно, что государственная инспекция труда в Пермском крае завершила проверки по обращениям 14 работников кафе «Пельмешная», «Фобошная», «Покешная» и «Рынок еды» в Перми. В январе 2022 года сотрудники пожаловались в надзорную организацию на задержки с выплатой зарплаты.

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