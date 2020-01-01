Долгами по зарплате работникам пермского общепита занялись в следственном комитете Поделиться Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила проверки по обращениям 14 работников кафе «Пельмешная», «Фобошная», «Покешная» и «Рынок еды» в Перми. В январе 2022 года сотрудники пожаловались в надзорную организацию на задержки с выплатой зарплат.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проверок предпринимателям Зайцеву и Ботову предъявлены предписания о выплате сотрудникам кафе задолженности по заработной плате за сентябрь — октябрь 2021 года.

Кроме того, весь пакет собранных документов направлен в СУ СКР по Пермскому краю для решения вопроса о возбуждении в отношении предпринимателей уголовного производства по ст. 145.1 УК РФ.

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