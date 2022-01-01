Елена Синица
В Прикамье торговые сети минимизируют наценки на некоторые продукты
Наценку ограничат до 5%
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В Пермском крае торговые сети минимизируют наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.
К этим категориям относятся молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого» набора.
Отмечается, что товары внутри каждой категории торговые сети будут определять самостоятельно. Тем не менее это должны быть наиболее востребованные товары отечественного производства.
К инициативе об ограничении наценки уже присоединились «Ашан», «Карусель», «Семья», «Лента», «Магнит», «Пятёрочка» и «Перекрёсток».
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