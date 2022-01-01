Елена Синица Пермское УФАС зафиксировало рост цен на социально значимые товары Краевые власти рост цен опровергают Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 2 по 9 марта краевое УФАС зафиксировало рост цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, заметнее всего изменилась цена гречневой крупы (+ 30%), байхового чёрного чая (+ 29%), шлифованного риса (+27%).





Макаронные изделия выросли в цене на 19%, яблоки — на 11%, морковь — на 10%. В то же время сливочное масло подорожало на 10%, пшено — на 6%, сахар-песок — на 5%, подсолнечное масло — на 4%.





В ведомстве отмечают, что рост цен на некоторые товары вызван изменением ассортимента — вымыванием с полок магазинов дешёвых товарных позиций из-за ажиотажного покупательского спроса.





«После нормализации покупательского поведения и восполнения ассортимента фиксируемые минимальные цены вернутся к прежним значениям. В случае, если этого не произойдет, антимонопольный орган примет к недобросовестным участникам самые жёсткие меры реагирования», — сказали в УФАС.





При этом зампред краевого правительства Алексей Чибисов данные УФАС опровергает. Как он сообщил «Новому компаньону», региональный штаб по мониторингу цен не зафиксировал рост цен на основные социально значимые продукты. По словам Чибисова, он лично посетил сегодня магазин торговой сети «Лента» и нашёл гречу за 60 руб.





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