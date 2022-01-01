Елена Синица Роскомнадзор сообщил, когда в России заблокируют Instagram Ограничения начнут действовать 14 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Роскомнадзор ограничит в РФ доступ к Instagram 14 марта в 00:00. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что Роскомнадзор предусмотрел дополнительные 48 часов для того, чтобы российские пользователи успели перенести свои фото и видеоматериалы в другие социальные сети.





Напомним, ранее Генпрокуратура обратилась Роскомнадзор с требованием ограничить россиянам доступ к Instagram. Причиной стало решение американской компании Meta временно разрешить призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Facebook и Instagram. При этом призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ остаются под запретом.

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