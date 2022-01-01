Елена Синица В Пермском крае установлен размер новой выплаты на детей от восьми до 16 лет Пособия будут зачисляться только на карты платёжной системы «Мир» Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые пособия на детей от восьми до 16 лет семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека начнут выплачивать 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что при назначении выплаты будут учитываться доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Пособие предоставляется через Пенсионный фонд России и назначается сразу на 12 месяцев.





Размер выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе. Так, в Пермском крае он составляет 11 569 руб. Базовый размер пособия составит 50% от этой суммы.





Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если и в таком случае доход семьи ниже прожиточного минимума, то пособие назначат в размере 100%.





Подать заявление на получение выплаты можно через госуслуги. Важно, что пособие будет рассчитываться с 1 апреля. Соответственно, при обращении за выплатой в начале мая, семья получит пособие за два месяца — за апрель и за май. Если в конце мая, то пособие будет получено за три месяца — апрель, май и июнь.





Отметим, что пособие будет зачисляться только на карты платёжной системы «Мир».

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