В Пермском крае в выходные ожидается потепление Температура поднимется до −4°С Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни в Прикамье синоптики пообещали небольшое потепление.

В субботу, 12 марта, по данным научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в большинстве районов края сохранится солнечная погода без осадков, облачность усилится только к вечеру. Ветер южный, до 7 м/с. Ночью ожидается −21…−26°С, в дневные часы −5…−10°С. В Перми ночью −22…−24°С, днём −7…−9°С.

В воскресенье в регионе будет облачно, повсеместно пройдёт снег. Ветер юго-западный, до 7 м/с. В ночные часы морозы в регионе ослабеют до −16…−21°С, днём будет −4…−9°С.

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