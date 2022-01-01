Елена Синица До конца 2022 года чиновники Прикамья полностью перейдут на российский софт Сейчас закуплено более 3 тыс. комплектов российского офисного ПО «МойОфис» и операционной системы «Ред ОС» Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

По данным краевого минцифры, сегодня доля отечественного ПО (средства защиты информации и антивирусные программы) в органах государственной власти достигает 100%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Поясняется, что согласно плану Минцифры РФ органы государственной власти с 2019 года осуществляют планомерный переход в части офисного и защитного программного обеспечения, а также операционных систем.





Как сообщил зампред краевого правительства Алексей Черников, закуплено более 3 тыс. комплектов российского офисного ПО «МойОфис» и операционной системы «Ред ОС».





В планах до конца 2022 года установить такое ПО в органах исполнительной власти Пермского края и их подведомственных учреждениях, следующим этапом станет переход ОМСУ.

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