Елена Синица В Перми стали реже происходить ДТП с участием несовершеннолетних В 2021 году зарегистрировано 93 таких ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2021 год зарегистрировано 93 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также сообщается, что за прошлый год произошло 22 ДТП из-за нарушений ПДД детьми. В числе причин переход проезжей части в неустановленном месте, катание на снегокате вблизи проезжей части, движение на электросамокате по тротуару, нарушение ПДД велосипедистами, неожиданный выход из-за препятствия, неподчинение сигналам светофора.





При этом к концу года зафиксирована положительная динамика снижения ДТП с детьми на пешеходных переходах. В семи ДТП получили травмы дети-пешеходы — снижение на 30%.





За 2021 год произошло 69 ДТП с участием автобусов — снижение на 57,4%. По вине водителей автобусов произошло 28 ДТП — это меньше на 20%, чем годом ранее.

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