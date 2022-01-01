Елена Синица В Пермском крае 1548 новых случаев заражения коронавирусом За эти же сутки выздоровело 4794 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1548 новых случаев COVID-19. Из них 307 — дети в возрасте до 17 лет включительно.

За эти же сутки выздоровело 4794 человека, умерло 15.





Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 211 пациентов. Из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в регионе развёрнуто 3138 ковидных коек, из них занята 2001. Доля свободного коечного фонда составляет 36,2%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 343 790. За сутки в регионе проведено 5608 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 11 марта в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 424 592 человека. При этом 1 363 502 жителя завершили курс вакцинации.

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