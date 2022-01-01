Елена Синица В Прикамье зафиксировали снижение цен на топливо В частности, средняя цена бензина АИ-92 в регионе составляет 47,54 рубля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае снизились цены на бензин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса MultiGo.

Так, в среднем цена бензина АИ-92 в Пермском крае составляет 47,54 руб., АИ-95 — 51,53 руб., дизельного топлива — 56,07 руб.





По данным на 7 марта, их средняя цена составляла 47,92, 51,60 и 56,26 руб. соответственно.

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