Елена Синица «Зарплата.ру»: 48% россиян хотели бы получить денежную помощь от работодателей в сложившейся геополитической ситуации На втором месте — информационная поддержка по финансовым вопросам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследовательский центр портала по поиску работы «Зарплата.ру» провёл опрос на тему мер поддержки со стороны работодателей в сложившейся геополитической ситуации. Около 9% респондентов сообщили, что руководство компаний оказывает помощь.

Так, 38% опрошенных сообщили, что работодатели дали возможность выбрать режим работы (удалённый, гибридный). Примерно 25% рассказали, что им выплатили зарплату раньше срока или же выдали премии.





Ещё 17% получили квалифицированную психологическую поддержку. Для 11% провели онлайн-встречи со специалистами по финансовой грамотности. Около 9% сообщили, что их работодатели оказывают помощь по возвращению из отпуска из других городов и стран.





Чаще всего поддержку получали работники сфер продаж (33%), IT (13%), бухгалтерии и финансов (13%), услуг (13%), промышленности (9%).





Чуть менее половины опрошенных (48%) считают, что в первую очередь важна денежная помощь. Информационная поддержка по финансовой ситуации в стране необходима 15% респондентов, для 10% россиян кажется актуальной переквалификация, для 5% — помощь по возвращению в родные города в связи с ограничениями въездов/перелётов.





Около 10% сообщили, что для них необходимо почаще быть с близкими и хотя бы иногда работать удалённо. Ещё 5% считают, что компании обязательно должны подключать психологов для борьбы со стрессом сотрудников.

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