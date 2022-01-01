Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в выходные, с 11 по 13 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

11 марта в 16:00 в библиотеке им. Пушкина пройдёт встреча дискуссионного клуба, посвящённая комиксам и киновселенной «Ходячих мертвецов» (16+).

11 марта в 18:30 в Центральном выставочном зале пройдёт специальное событие — чтение пьесы Вячеслава Мальгина «The Beatles. Волшебное возвращение в Пепперленд» (16+). История о приключениях The Beatles в Зазеркальной стране Пепперленд написана по мотивам мультфильма 1969 года Yellow Submarine.

11 марта в 18:30 в Доме Смышляева пройдёт встреча у рояля «Портрет женщины» (12+). В исполнении актёров театра «Новая драма» Алексея Корсукова, Льва Островского и Михаила Путина-Шестакова прозвучат стихи Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Давида Самойлова и Иосифа Бродского.

11 марта в 19:00 в Органном концертном зале состоится вечер фортепианной музыки в рамках XII фестиваля Дениса Мацуева (6+). Денис Мацуев выступит с сольной программой, составленной из фортепианных произведений композиторов-романтиков: Роберта Шумана, Ференца Листа, Франца Шуберта и Сергея Рахманинова.

С 12 марта на сайте Opera Vision можно увидеть оперу Джузеппо Верди «Риголетто» (16+) в постановке Большого театра Лисеу (Барселона).

12 марта в 15:00 в Органном концертном зале в рамках XII фестиваля Дениса Мацуева (6+) пройдёт гала-концерт «Новые имена», который представит молодые дарования Перми и Пермского края.

12 марта в 18:00 в Большом зале филармонии на закрытии XII фестиваля Дениса Мацуева зрителей ждёт «И классика, и джаз» (6+). В этот вечер вместе с маэстро выступят звёзды российского джаза — контрабасист Андрей Иванов и барабанщик Александр Зингер, а также один из лучших виолончелистов мира Борис Струлев и домристка, солистка Оркестра имени Осипова Екатерина Мочалова. На одной сцене вместе со знаменитыми артистами будут выступать юные музыканты — баянист Дмитрий Ергин и кларнетист Андрей Зайцев. На сайте филармонии можно будет увидеть онлайн-трансляцию концерта.

12 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится джазовый концерт New York Duo (Швейцария) (12+).

До 13 марта в выставочном центре «Пермская ярмарка» проходит 24-я Международная ярмарка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь — 2022» (0+).

13 марта в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ спектакля «Тартюф, или Обманщик» (18+). В честь юбилея Мольера театр «Комеди Франсез» показывает зрителям первую, запрещенную сразу после премьеры 1664 года, версию пьесы — яростную, сатирическую и обличающую — в постановке Иво ван Хове.

До 16 марта в киноцентре «Премьер» в прокате трилогия Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета» (16+). Белый, синий и красный символизируют цвета французского флага и девизы Французской Республики: свобода, равенство, братство, которые могут интерпретироваться двусмысленно и иронично в жанре психологической драмы.

До 22 марта в Доме художника проходят выставка произведений Елены Чертковой и персональная выставка произведений Варужана Акопяна (6+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.