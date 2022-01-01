Андрей Стрельцов «Амкар» озвучил планы на второй тренировочный сбор Пермский клуб вновь проведёт его в Сочи Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар-Пермь» готовится провести, как и было запланировано ранее, ещё один сбор. Команда продолжит подготовку к возобновлению сезона на территории спортивного комплекса «Лоо-Арена» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

При этом по решению тренерского штаба все игры сбора пройдут в закрытом режиме. Это значит, что прямых трансляций матчей не будет. «Красно-чёрные» планируют провести три спарринга — с «Челябинском», «Торпедо-Миасс» и «Соколом» (Саратов). Матчи назначены на 12, 17 и 22 марта.

Напомним, на прошлом сборе, который также прошёл в Сочи, «амкаровцы» провели пять встреч. Три игры проиграли, один раз сыграли вничью и один раз выиграли.

Возобновление сезона в группе «4» второго дивизиона ФНЛ запланировано на 3 апреля. В этот день подопечные Рустема Хузина сыграют в Новосибирске.

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