В пермском аэропорту до 20 марта отменяются рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону
Росавиация продлила режим закрытия неба на юге России
Авиавласти РФ продлили закрытие воздушного пространства на юге России до 03:45 по московскому времени 20 марта, сообщил ТАСС источник в минтрансе.
Таким образом, в пермском аэропорту теперь уже до 20 марта будут отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар.
Напомним, ранее временное ограничение на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону, Элисты продлевалось до 03:45 по московскому времени 14 марта.
Решением авиационных властей РФ с начала военной операции на Украине полёты над территорией юга России были временно приостановлены. Зона полётов признана небезопасной для гражданских воздушных судов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.