В пермском аэропорту до 20 марта отменяются рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону Росавиация продлила режим закрытия неба на юге России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиавласти РФ продлили закрытие воздушного пространства на юге России до 03:45 по московскому времени 20 марта, сообщил ТАСС источник в минтрансе.

Таким образом, в пермском аэропорту теперь уже до 20 марта будут отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар.

Напомним, ранее временное ограничение на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону, Элисты продлевалось до 03:45 по московскому времени 14 марта.

Решением авиационных властей РФ с начала военной операции на Украине полёты над территорией юга России были временно приостановлены. Зона полётов признана небезопасной для гражданских воздушных судов.

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