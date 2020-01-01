В пермском аэропорту до 14 марта отменяются рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар Росавиация продлила режим закрытия неба на юге России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Режим закрытия неба на юге России решением Федерального агентства воздушного транспорта продлён до 14 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Таким образом, в пермском аэропорту до середины месяца будут отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар.

Напомним, ранее временное ограничение на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону, Элисты продлевалось до 03:45 по московскому времени 8 марта.

Решением авиационных властей РФ с начала военной операции на Украине полёты над территорией юга России были временно приостановлены. Зона для полётов признана небезопасной для гражданских воздушных судов.

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