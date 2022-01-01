Скончалась председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества глухих
Татьяна Копылова возглавляла организацию с 2005 года
В Министерстве социального развития Пермского края с прискорбием сообщили, что 8 марта скоропостижно скончалась Татьяна Копылова — председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Эту организацию она возглавляла с 2005 года.
Татьяна Копылова занималась активной общественной деятельностью, была почётным членом Всероссийского общества глухих, членом Совета по делам инвалидов при губернаторе края, входила в Общественный совет при краевом минсоце.
Копылова с целью интеграции в современное общество людей с нарушением слуха организовала курсы обучения специалистов русскому жестовому языку. Их окончили более 100 специалистов, сообщает ВЕТТА.
В министерстве выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Татьяны Копыловой.
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