На железнодорожном вокзале Перми выявлены нарушения в работе общепита Предприятие общественного питания оштрафовано на 30 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На железнодорожном вокзале Пермь II сотрудниками Пермской транспортной прокуратуры выявлены нарушения в работе предприятия общественного питания, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В нарушение закона юридическое лицо продавало готовую кулинарную продукцию без контроля за температурным режимом и сроками изготовления.

Директору предприятия внесено представление, нарушения устранены. Тем не менее на точку общепита наложен штраф в размере 30 тыс. руб.

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