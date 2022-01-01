На железнодорожном вокзале Перми выявлены нарушения в работе общепита
Предприятие общественного питания оштрафовано на 30 тыс. рублей
На железнодорожном вокзале Пермь II сотрудниками Пермской транспортной прокуратуры выявлены нарушения в работе предприятия общественного питания, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В нарушение закона юридическое лицо продавало готовую кулинарную продукцию без контроля за температурным режимом и сроками изготовления.
Директору предприятия внесено представление, нарушения устранены. Тем не менее на точку общепита наложен штраф в размере 30 тыс. руб.
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