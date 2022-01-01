За сутки COVID-19 выявлен в 32 территориях Пермского края Больше всего заболевших в Перми, Лысьвенском ГО и Кунгурском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтвержденных в Прикамье за прошедшие сутки, выявлены у пациентов 32 территорий.

Больше всего заболевших — 523 — выявлено в Перми, в Лысьвенском ГО заболел 231 местный житель, в Кунгурском районе — 172 человека, в Красновишерский ГО — 138, а в Уинский МО — 115.

Меньше всего заболевших — по одному — выявлено в шести муниципалитетах Прикамья — это Кудымкарский, Частинский, Еловской и Гремячинский округа, а также Березники и Губаха.

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