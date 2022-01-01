За сутки в Прикамье подтверждено 1595 новых случаев COVID-19 Доля свободного коечного фонда — 37% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 1595 новых случаев COVID-19. Выздоровели 4827 человек, скончались 15.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1992 пациента, из них в тяжёлом состоянии 233 человека, 72 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 37%.

Общее число инфицированных в регионе достигло 342 242.

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