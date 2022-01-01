Елена Синица В Пермском крае снова рассылают фальшивые извещения о поверке счётчиков воды Специалисты «Новогора» просят жителей быть внимательнее Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае организация МУП ЖКХ «Метрологический Учёт Приборов ЖКХ» рассылает фальшивые извещения о поверке счётчиков воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Поясняется, что компания рекламирует услуги по поверке и замене индивидуальных приборов учёта (ИПУ) воды. При этом извещения называют повторными, снабжают синей печатью, QR кодом и штрихкодом.

Специалисты «Новогора» просят жителей быть внимательнее в отношении лиц, навязывающих такие услуги. Также в компании напоминают, что стоимость поверки одного счётчика не может превышать 500 руб.

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