Елена Синица В Перми прекращён режим гиперхлорирования воды Запах воды снова соответствует нормативу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Чусовском водозаборе прекращён режим гиперхлорирования. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Режим был введён 6 марта. Причина — массовые жалобы горожан на неприятный запах водопроводной воды. Сигналы поступали от жителей практически всех районов, но чаще всего Орджоникидзевского и Мотовилихинского.

Режим гиперхлорирования длился до 9 марта. Результаты отбора проб показали, что запах воды в настоящее время соответствует нормативу.

Отмечается, что по сети запах где-то ещё может присутствовать. Например, в тупиковых участках сети водопровода, где маленький водоразбор.

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