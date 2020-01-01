В Перми из-за жалоб на качество воды действует режим гиперхлорирования
Жителям рекомендуется использовать воду в питьевых целях только после кипячения
Компания «Новогор-Прикамье» объявила о введении в Перми режима гиперхлорирования.
Причина — массовые жалобы горожан на неприятный запах водопроводной воды. Сигналы поступали от жителей практически всех районов, но чаще всего из Орджоникидзевского района и Мотовилихи.
Причины запаха выясняются. Режим гиперхлорирования продлится до конца дня 9 марта.
Жителям рекомендуется использовать воду в питьевых целях только после кипячения.
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