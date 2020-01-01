Информационный центр СК России запустил канал в Telegram По нему граждане в режиме онлайн могут обратиться в ведомство Поделиться Поделиться Твитнуть

Информационный центр Следственного комитета РФ запустил Telegram-канал t.me/infocentrskrf. Он стал ещё одним электронным каналом связи, по которому в режиме онлайн граждане могут обратиться в ведомство, в том числе напрямую к председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в ведомстве, в информцентре уже работает несколько электронных каналов связи: в «Инстаграме» (@infocentrskrf), во «ВКонтакте» (vk.com/preimnaya_bastrikina, vk.com/infocentrskrf), в «Одноклассниках» (ok.ru/group/612545727693970).

Также функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.