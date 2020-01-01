Елена Синица Экономический факультет ПГНИУ вновь возглавила Татьяна Миролюбова Сейчас она занимает должность в статусе и. о. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Экс-председатель комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова назначена и. о. декана экономического факультета ПГНИУ. Об этом она сообщила в своём личном профиле в Instagram.

«Экономический факультет — неотъемлемая часть экосистемы Пермского университета, для реализации новой стратегии ПГНИУ нужны новые подходы, грамотные управленческие решения и постоянные коммуникации. Понимаю, что работы будет очень много, но вместе с командой факультета мы справимся с любыми трудностями!» — написала Миролюбова.





Она также поблагодарила ректора вуза Дмитрия Красильникова за оказанное доверие.





Напомним, что Татьяна Миролюбова уже возглавляла факультет с 2014 по 2018 год. В 2018 году она приняла решение сосредоточиться на работе в краевом парламенте.

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