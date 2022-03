Никита Мазепин создал фонд поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации Он будет спонсироваться компанией «Уралкалий» Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Мазепин в экипировке Haas F1 Team. Фото: instagram Никиты Мазепина

Российский пилот Никита Мазепин после того, как команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла с ним контракт, заявил, что не планирует выступать в других чемпионатах.

«Всё моё внимание теперь я направлю на фонд», — приводит ТАСС слова Мазепина.

В среду, 9 марта, Мазепин объявил о создании фонда поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации "We Compete As One". Он будет спонсироваться компанией «Уралкалий», которой владеет Дмитрий Мазепин, отец Никиты.

Напомним, команда «Хаас» «Формулы-1» расторгла спонсорский договор с компанией «Уралкалий» в одностороннем порядке. Причиной расторжения названа текущая геополитическая ситуация. Без работы остался и Никита Мазепин.

В среду, 9 марта, стал известно, что Дмитрий и Никита Мазепины попали в санкционный список Евросоюза.

