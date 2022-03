«Уралкалий» потребует от команды «Формулы-1» Haas возмещения ущерба Команда разорвала со спонсором контракт из-за событий на Украине Поделиться Поделиться Твитнуть

В компании «Уралкалий», являющейся титульным спонсором команды Haas «Формулы-1», сообщили о получении уведомления о расторжении спонсорского договора в одностороннем порядке. Причиной расторжения названа текущая геополитическая ситуация. На предприятии расценили решение команды Haas как необоснованное и требуют вернуть средства, уже уплаченные по спонсорскому соглашению.

«Спорт должен всегда оставаться вне политики и не подвергаться давлению со стороны внешних факторов», — говорится в сообщении, распространённом компанией.

Там же сказано, что «Уралкалий» планирует защищать свои интересы, в том числе будет требовать возмещения уплаченных за сезон 2022 года сумм — компания по спонсорскому соглашению уже перечислила часть денег.

Возвращённые командой средства и ещё не перечисленная часть суммы будут направлены на создание фонда поддержки спортсменов We Compete As One.

«Уралкалий» — предприятие в Пермском крае, являющееся одним из ведущих мировых производителей и экспортёров калия.

