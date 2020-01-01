Мария Сыропятова Пермское УФАС: Стоит задача по увеличению количества мест под НТО Антимонопольщики предлагают вновь поменять нормативно-правовую базу Поделиться Поделиться Твитнуть

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В краевом УФАС призвали пересмотреть подходы и нормативную базу в отношении нестационарной торговли в Прикамье. С таким предложением на региональном совете по предпринимательству выступил руководитель Управления ФАС по Пермскому краю Александр Плаксин.

«Стоит задача по увеличению количества мест на 10% относительно уровня 2020 года», — сказал он, уточнив, что без пересмотра нормативно-правовой базы этот вопрос не решить.

В антимонопольном ведомстве ссылаются на изменение подходов федерального центра, которое произошло в 2021 году после принятия постановления российского правительства №208р. Александр Плаксин акцентировал внимание на том, что создание условий для развития нестационарной торговли в регионе будет способствовать удержанию цен на товары первой необходимости, такие как хлеб и молочные продукты.

«Большая работа проводится, — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Тороплю городскую администрацию по объединению локаций, связанных с круглогодичными рынками. Это важно и для того, чтобы пермскую продукцию можно было сбывать с учётом изменившихся условий функционирования бизнеса».

Напомним, что правила размещения нестационарных торговых объектов в Перми неоднократно оспаривались в судах. Неоднократно вопрос доходил до Верховного и Конституционного судов России. Осенью 2021 года власти Перми вновь активно начали предъявлять претензии, теперь к внешнему виду НТО.

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