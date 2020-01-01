За сутки COVID-19 выявлен в 39 территориях Пермского края Больше всего заболевших обнаружено в Перми и Чайковском Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявлены в 39 территориях края.

Больше всего заболевших в Перми — 758 человек, на втором месте Чайковский — 128 новых пациентов, на третьем Горнозаводский округ — 120 заразившихся местных жителей.

По 63 заболевших выявлено в Пермском районе и Кунгурском муниципальном округе.

Меньше всего — по одному больному COVID-19 — обнаружено в Краснокамском и Ильинском городских округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 340 647 жителей региона.

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