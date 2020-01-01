МЧС предупреждает о похолодании в Пермском крае до −42 градусов Понижение температуры ожидается в ночь на 10 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное управление МЧС распространило предупреждение об аномальных морозах в Пермском крае 10 марта. Об этом сообщает ВЕТТА.

В ночь на четверг по северо-востоку Прикамья синоптики предсказали понижение температуры воздуха до −40…−42 градусов.

В связи с аномальными холодами в ведомстве рекомендовали жителям края отказаться от длительных прогулок, а водителям быть осторожными на дорогах.

Напомним, ночью 9 марта температура в Пермском крае опустилась до −39 градусов.

Потепление в регионе начнётся 11 марта.

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