За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 1615 человек Скончались 10 пациентов с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 1615 местных жителей. Выздоровели 3972 пациента, 10 человек скончались.

Число госпитализированных за сутки такое же, как и накануне, — 78.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 2187 пациентов, 247 из них в тяжёлом состоянии, 81 подключён к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 33,8%.

С начала пандемии в Прикамье COVID-19 заразились 340 647 человек, выздоровели 304 853, умерли 8475.

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