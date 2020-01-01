В Пермском крае бухгалтер детсада присвоила более 1 млн рублей Женщина осуждена на два с половиной года колонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бухгалтеру одного из детских садов Кудымкара в Пермском края вынесен обвинительный приговор за присвоение чужого имущества в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пермскому краю.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что женщина в течение двух лет завышала себе заработную плату, успев таким образом похитить из бюджета детского сада более 1 млн руб.

Женщина признала свою вину. Суд приговорил бухгалтера к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и возмещению всего материального ущерба.

Так как у виновной есть несовершеннолетний ребёнок, она будет оставаться на свободе до достижения им 14-летнего возраста.

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