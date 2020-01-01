Завершена разработка проектов капремонта восьми домов на гостевом маршруте Перми В ближайшее время будет объявлен аукцион для определения подрядчиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Гостевой маршрут

permkrai.ru

Фондом капитального ремонта Пермского края завершена разработка проектно-сметной документации для проведения работ на фасадах восьми многоквартирных домов Перми вдоль гостевого маршрута аэропорт Большое Савино — центр города.

Здания расположены по адресам: ул. Малкова, 14, 16, 18 и 20; ул. Локомотивная, 8; шоссе Космонавтов, 110, 112 и 114.

Как сообщили в фонде, в ближайшее время будет объявлен аукцион для определения подрядчиков. Работы должны начаться весной 2022 года.

Отмечается, что при ремонте фасадов будет использоваться технология вентилируемых фасадных плит. Это позволит также сохранить дополнительное тепло внутри квартир собственников.

Напомним, к 300-летию Перми в центре города планируется привести в нормативное состояние 102 многоквартирных дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.