За сутки COVID-19 выявлен в 38 территориях Пермского края Больше всего заболевших в Перми и Чайковском Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 38 территорий Пермского края.

Больше всего заболевших — 748 — в Перми; в Чайковском заразился 291 человек, в Октябрьском городском округе — 134.

По одному заболевшему выявлено в ЗАТО Звёздный, в Горнозаводском и Ильинском городских округах, а также в Юрлинском и Берёзовском муниципальных округах.

Напомним, всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 339 032 случая новой коронавирусной инфекции.

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