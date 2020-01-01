За сутки COVID-19 выявлен в 38 территориях Пермского края
Больше всего заболевших в Перми и Чайковском
По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 38 территорий Пермского края.
Больше всего заболевших — 748 — в Перми; в Чайковском заразился 291 человек, в Октябрьском городском округе — 134.
По одному заболевшему выявлено в ЗАТО Звёздный, в Горнозаводском и Ильинском городских округах, а также в Юрлинском и Берёзовском муниципальных округах.
Напомним, всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 339 032 случая новой коронавирусной инфекции.
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