С декабря 2022 года на маршруты Перми выйдут 274 новых автобуса Условия новых контрактов с перевозчиками обсудили на площадке Пермской ТПП Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С весны 2022 года транспортный департамент городской администрации приступит к заключению новых контрактов с перевозчиками городских маршрутов общественного транспорта. Они начнут действовать с 1 декабря.

Как сообщил на заседании Пермской ТПП глава дептранса Анатолий Путин, со вступлением в действие контрактов должна увеличиться доля подвижного состава, использующего газомоторное топливо или электричество с 30 до 50%.

Задействованный для работы транспорт должен соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и быть выпущен не ранее 2021 года. Таким образом замене подлежит 274 автобуса.

Новые требования с 1 декабря мэрия планирует распространить на 43 автобусных маршрута.

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