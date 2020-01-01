В России для семей с невысокими доходами устанавливаются новые выплаты на детей 8-16 лет Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Все российские семьи с невысокими доходами смогут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет, об этом в своём поздравлении с Международным женским днём сообщил президент России Владимир Путин.

Эта мера начнёт действовать с апреля, а первые выплаты семьи смогут получить в мае.

Президент напомнил, что сейчас в РФ выплаты установлены для беременных женщин, для семей с низким доходом на детей до семи лет включительно. Деньги также направляют родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет.

Напомним, размер этой выплаты устанавливается в каждом регионе и равен 50% прожиточного минимума ребенка.

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