В Перми скончался Герой Советского Союза Василий Астафьев Ему было 102 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми скончался почётный гражданин города Перми и края, Герой Советского Союза Василий Астафьев.

Василий Астафьев родился в 1919 году. В 1941 году окончил Борисовское военно-инженерное училище. Прошёл всю Великую Отечественную войну, воевал командиром сапёрного взвода, роты, батальона стрелковой дивизии на четырёх фронтах. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным и близким Василия Астафьева.

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