Андрей Стрельцов «Амкар» впервые выиграл на сборе в Сочи Пермский клуб на этом завершил свой первый тренировочный сбор Поделиться Поделиться Твитнуть

Футболисты «Амкара» обыграли молодежный состав клуба премьер-лиги «Сочи» со счетом 3:1. Голы в этом поединке у красно-чёрных забили Никита Талько и Евгений Чабанов, еще один гол сочинцы забили в свои ворота сами.

А сборе команда провела пять спарринг-матчей. Трижды уступила с крупным счётом динамовцам из Минска и Брянска, саратовскому «Соколу». Так же «Амкар» сыграли вничью с ростовскими армейцами 2:2.

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