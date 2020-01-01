Андрей Стрельцов «Парма» уступила в Санкт-Петербурге «Зениту» Пермская команда сыграла первый матч без легионеров Поделиться Поделиться Твитнуть

В Санкт-Петербурге баскетболисты «Пармы» со счётом уступили местному «Зениту» семь очков. Итог поединка 82:75 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Пармы» Евгений Воронов. В его активе 19 очков

После этого поединка «Парма» с пятью победами осталась на пятой позиции в турнирной таблице. Уже 13 марта пермская команда в рамках чемпионат Лиги ВТБ примет дома саратовский «Автодор». Напомним, что на этот матч клуб объявил о снижении стоимости на билеты и отмену OR-кода при посещении спортивного мероприятия.





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