Андрей Стрельцов
«Парма» уступила в Санкт-Петербурге «Зениту»
Пермская команда сыграла первый матч без легионеров
В Санкт-Петербурге баскетболисты «Пармы» со счётом уступили местному «Зениту» семь очков. Итог поединка 82:75 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Пармы» Евгений Воронов. В его активе 19 очков
После этого поединка «Парма» с пятью победами осталась на пятой позиции в турнирной таблице. Уже 13 марта пермская команда в рамках чемпионат Лиги ВТБ примет дома саратовский «Автодор». Напомним, что на этот матч клуб объявил о снижении стоимости на билеты и отмену OR-кода при посещении спортивного мероприятия.
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